Отряд кораблей Черноморского флота провёл учение по преодолению минного заграждения в Средиземном море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.

«В Средиземном море экипажи кораблей Черноморского флота провели учение по проводке за тралами через условные минные заграждения отряда кораблей. Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота России, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море», – отметили в отделе.

В учении были задействованы фрегат «Адмирал Эссен», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и корабль противоминной обороны «Иван Антонов», в обеспечении которого осуществлялась проводка за тралами. По замыслу учения, экипаж корабля «Иван Антонов» для проведения противоминной разведки применил стоящий на вооружении подводный комплекс поиска и обнаружения мин. Затем экипажи кораблей «Адмирал Эссен» и «Дмитрий Рогачёв» отработали элементы взаимодействия и совместного маневрирования с занятием походного ордера для прохождения через район минной опасности. Экипаж корабля противоминной обороны «Иван Антонов» успешно выполнил поставленную задачу по обеспечению прохода в минном поле для отряда кораблей, которые форсировали протраленный коридор и отработали действия расчётов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин.

Для экипажей патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов» это первые совместные учения в дальней морской зоне после приёма в корабельный состав Черноморского флота.

В настоящее время в составе Черноморского флота имеется два современных корабля противоминной обороны. Второй такой новейший корабль «Владимир Емельянов» принят в состав ЧФ в конце декабря 2019 года.