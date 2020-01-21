Оккупационные власти Крыма рассматривают возможность накапливать в русле пустующего Северо-Крымского канала воду из рек полуострова.

"Накопленную воду" планируют использовать для полива полей и садов, сообщил министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин в среду, 5 февраля, на выставке "АгроЭкспоКрым", пишет ТАСС.

В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль ранее в среду сообщил изданию, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, в два раза меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он отметил, что ситуация штатная, при этом призвал бережно расходовать воду. В пресс-службе администрации города сообщили, что разрабатывают планы по снижению расхода воды для жилого сектора, ограничения не коснутся социальных объектов.

"Мы имеем на год-два программу, которая проходит экспертизу: все реки, которые уходят в Сиваш или Черное море, сберегать. У нас есть большая протяженность Северо-Крымского канала, и мы хотим его заполнять и сохранять воду. И летом наши хозяйства смогут брать ее для полива. Это один из вариантов, и он имеет право на жизнь", - сказал Рюмшин.

Он уточнил, что на начало 2014 года в Крыму было 400 тыс га орошаемых земель сельскохозяйственного назначения. После того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, площади кратно сократились Сейчас в регионе орошается около 20 тыс га, но ежегодно добавляется 3-5 тыс га.

"Сегодня у нас есть три источника [орошения]: дождевые осадки, очистные сооружения, которые очищают стоки, и подземные скважины - скважин мы имеем достаточно", - добавил Рюмшин. Он отметил, что для садоводов и виноградарей ставится задача переходить на систему капельного орошения, которая позволяет использовать меньше воды. Для полива аграрии накапливают воду в специальных прудах-накопителях.

Помимо этого крымские специалисты предложили использовать очищенные сточные воды для полива сельхозугодий в Крыму. Об этом в ходе «круглого стола» по проблемам водоснабжения Крыма рассказал младший научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем Научно-исследовательского института сельского хозяйства оккупированного Крыма Николай Иванютин.

«На территории Крыма насчитывается около 100 канализационных очистных сооружений, из них только 30% в удовлетворительном техническом состоянии. В 2018 году объем стоков составил около 160 млн кубометров. Мы их попросту сбрасываем в море, – рассказал Иванютин. – Повторное использование стоков позволит создать орошаемые зоны и базы развития животноводства – это кормовые и технические культуры. Исследования показали, что в целом очищенные сточные воды можно использовать для целей орошения».

Сотрудники института провели в 2017 году исследования по использованию сточных вод из канализационно-очистных сооружений под Симферополем для орошения посевов. Их применение не привело к изменению санитарно-гигиенических показателей почв или их загрязнению тяжелыми металлами. Сама вода соответствовала первому классу качества. Выращенные с использованием этой воды растения показали полное соответствие нормам.