Воды нет, но есть программа: оккупанты решили Северо-Крымский канал сделать водохранилищем

14:00 06.02.2020   Крым

Оккупационные власти Крыма рассматривают возможность накапливать в русле пустующего Северо-Крымского канала воду из рек полуострова.

"Накопленную воду" планируют использовать для полива полей и садов, сообщил  министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин в среду, 5 февраля, на выставке "АгроЭкспоКрым", пишет ТАСС.

В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль ранее в среду сообщил изданию, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, в два раза меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он отметил, что ситуация штатная, при этом призвал бережно расходовать воду. В пресс-службе администрации города сообщили, что разрабатывают планы по снижению расхода воды для жилого сектора, ограничения не коснутся социальных объектов.

"Мы имеем на год-два программу, которая проходит экспертизу: все реки, которые уходят в Сиваш или Черное море, сберегать. У нас есть большая протяженность Северо-Крымского канала, и мы хотим его заполнять и сохранять воду. И летом наши хозяйства смогут брать ее для полива. Это один из вариантов, и он имеет право на жизнь", - сказал Рюмшин.

Он уточнил, что на начало 2014 года в Крыму было 400 тыс га орошаемых земель сельскохозяйственного назначения. После того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, площади кратно сократились Сейчас в регионе орошается около 20 тыс га, но ежегодно добавляется 3-5 тыс га.

"Сегодня у нас есть три источника [орошения]: дождевые осадки, очистные сооружения, которые очищают стоки, и подземные скважины - скважин мы имеем достаточно", - добавил Рюмшин. Он отметил, что для садоводов и виноградарей ставится задача переходить на систему капельного орошения, которая позволяет использовать меньше воды. Для полива аграрии накапливают воду в специальных прудах-накопителях.

Помимо этого крымские специалисты предложили использовать очищенные сточные воды для полива сельхозугодий в Крыму. Об этом в ходе «круглого стола» по проблемам водоснабжения Крыма рассказал младший научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем Научно-исследовательского института сельского хозяйства оккупированного Крыма Николай Иванютин.

«На территории Крыма насчитывается около 100 канализационных очистных сооружений, из них только 30% в удовлетворительном техническом состоянии. В 2018 году объем стоков составил около 160 млн кубометров. Мы их попросту сбрасываем в море, – рассказал Иванютин. – Повторное использование стоков позволит создать орошаемые зоны и базы развития животноводства – это кормовые и технические культуры. Исследования показали, что в целом очищенные сточные воды можно использовать для целей орошения».

Сотрудники института провели в 2017 году исследования по использованию сточных вод из канализационно-очистных сооружений под Симферополем для орошения посевов. Их применение не привело к изменению санитарно-гигиенических показателей почв или их загрязнению тяжелыми металлами. Сама вода соответствовала первому классу качества. Выращенные с использованием этой воды растения показали полное соответствие нормам.



Ще на цю тему:

20:21 05.02.2020
В оккупированном Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести
16:15 05.02.2020
Цьогоріч водопостачання до півострова точно не відновлять
13:51 05.02.2020
В оккупированном Симферополе будут из-за дефицита отключать воду
12:01 05.02.2020
Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму
10:01 05.02.2020
Україна не має наміру відновлювати подавання води у Крим до деокупації півострова – постпред президента
13:21 03.02.2020
Туристы оказались ни при чем: водохранилища оккупированного Крыма продолжают мелеть
12:00 31.01.2020
СБУ: На Херсонщині спецслужби РФ намагаються дестабілізувати ситуацію для розблокування подачі води в Крим
15:00 29.01.2020
Российский метеоролог озвучил неутешительные прогнозы о засухе в Крыму
19:30 28.01.2020
Водный расклад от оккупантов – кто, откуда пьёт воду в Крыму
19:01 28.01.2020
Оккупанты признали официально — воды в Крыму до июня
18:00 27.01.2020
Оккупанты сделали прогноз запасов воды в Крыму
18:41 24.01.2020
Водохранилища оккупированного Крыма заполнены на треть
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
Всі новини країни
Россия Россия
17:15 06.02.2020
В России заявили о банкротстве производителя подводных аппаратов
16:45 06.02.2020
На Азовском море ждут шторма. В Херсоне из-за ухудшения погодных условий. закрыт аэропорт
16:30 06.02.2020
В России свернули проектные работы по созданию атомного эсминца для ВМФ - нет средств
16:15 06.02.2020
Российские корабли получат комплекс ПВО, который разработчики называют "не имеющим равных в мире"
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 06.02.2020
В Турции снежная лавина накрыла детей: жуткий момент попал на видео
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
10:20 06.02.2020
Поставки газа “Газпромом” в Турцию в 2019 году упали почти на половину
08:00 06.02.2020
Кількість постраждалих в аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до 120 / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
18:15 06.02.2020
Полозов домагатиметься щоб Яцкіна в Лефортово міг відвідати український консул
17:30 06.02.2020
Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину загрожує до 20 років тюрми
16:00 06.02.2020
Горняки Балаклавского рудоуправления готовят протесты в Севастополе
15:00 06.02.2020
Расхитители бюджетных денег устраивают в Севастополе строительные свалки
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд