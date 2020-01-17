Первый фрегат проекта 22350 с российской газовой турбиной спустят на воду до 1 июля
|13:40 06.02.2020
|Россия
Первый фрегат проекта 22350 с полностью российской энергетической установкой – "Адмирал Головко" – спустят на воду до 1 июля.
Об этом в среду, 5 февраля, заявил гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев, передает Mil.Press FlotProm.
В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации агентству сказали, что газотурбинный двигатель для фрегата "Адмирал Головко" изготовлен и поставлен на "Северную Верфь".
В ОДК добавили, что на базе ПАО "Звезда" сейчас идут испытания редуктора, по результатам которых проведут испытания всего силового агрегата корабля – газотурбинного и дизельного двигателей и редуктора.
На первом и втором фрегатах проекта 22350 – "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" – установлены российские дизели, однако в качестве форсажных двигателей используются газотурбинные установки (ГТУ) производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". В 2014 году сотрудничество с украинской компанией прекратилось, что привело к проблемам с завершением работ на остальных фрегатах проекта 22350 и фрегатах проекта 11356. Российские предприятия приступили к разработке отечественных аналогов украинских ГТУ.
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" ввели в строй в июле 2018 года, "Адмирал Касатонов" сейчас завершает программу госиспытаний. Ранее Игорь Пономарев заявлял, что фрегат "Адмирал Головко" передадут ВМФ до конца 2021 года.
Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек и 20 морских пехотинцев.
Главная ударная сила фрегатов 22350 – высокоточные крылатые ракеты дальнего действия "Калибр". Кроме того, корабли оснащают 130-мм артустановкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", комплексом противолодочной обороны "Пакет" и ракетно-артиллерийскими системами "Палаш". На борту базируется вертолет Ка-27ПЛ.
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