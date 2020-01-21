Мониторинговая миссия ООН побывала на админгранице с Крымом
|13:20 06.02.2020
|Крым
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине посетила административную границу между аннексированным Крымом и Херсонской областью.
Миссия ООН посетила пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак», которые открыли после реконструкции 15 ноября 2019 года. Об этом сообщается на официальной странице миссии в Facebook, пишут Крым.Реалии.
«Мы регулярно выезжаем на административную границу; это часть нашего дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Мы общаемся с людьми, которые пересекают административную границу, чтобы узнать о ситуации на полуострове. Как всегда, в нашем следующем публичном докладе будет отдельная секция о Крыме», – сказано в сообщении.
Уточняется, что доклад планируют опубликовать 12 марта.
29 января Мониторинговая миссия ООН по правам человека напомнила, что призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию является нарушением обязательств оккупирующей державы.
18 декабря 2019 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.
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