Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине посетила административную границу между аннексированным Крымом и Херсонской областью.

Миссия ООН посетила пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак», которые открыли после реконструкции 15 ноября 2019 года. Об этом сообщается на официальной странице миссии в Facebook, пишут Крым.Реалии.

«Мы регулярно выезжаем на административную границу; это часть нашего дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Мы общаемся с людьми, которые пересекают административную границу, чтобы узнать о ситуации на полуострове. Как всегда, в нашем следующем публичном докладе будет отдельная секция о Крыме», – сказано в сообщении.

Уточняется, что доклад планируют опубликовать 12 марта.

29 января Мониторинговая миссия ООН по правам человека напомнила, что призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию является нарушением обязательств оккупирующей державы.

18 декабря 2019 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму.