Україна та Грузія погодились активізувати стратегічну співпрацю - РНБО
|13:00 06.02.2020
|Украина
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе під час якої сторони домовились активізувати і розширити стратегічну співпрацю між РНБО та Радою національної безпеки Грузії.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр РНБО.
“Потрібно перенести співробітництво між нашими відомствами у практичну площину”, — сказав Данілов.
Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації у Європі та світі.
Секретар РНБО України подякував Грузії за підтримку України у часи війни та боротьби за відновлення територіальної цілісності.
“Нашій дружбі багато років, і наша нинішня боротьба із зовнішньою агресію схожа. Переконаний, що наші відносини, дружба, торгівля мають і надалі розвиватися”, — зазначив Данілов.
На думку Секретаря РНБО, Україна та Грузія мають інтенсифікувати співпрацю у сфері євроатлантичної інтеграції.
“Входження в НАТО — стратегічна мета України, закріплена в Конституції, і ми маємо спільно з Грузією рухатися у цьому напрямі”, — зазначив Данілов, додавши, що перспективним у цьому контексті є співробітництво у кібернетичній сфері.
Своєю чергою, Шарашенідзе запевнив у незмінності позиції Грузії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України над анексованим Кримом та тимчасово окупованими територіями Донбасу.
Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні також висловився за активізацію двостороннього співробітництва: “Наша співпраця має вийти на новий рівень, зокрема у питаннях взаємин з НАТО, деокупації та посилення демократичних інститутів”.
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