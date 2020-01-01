Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе під час якої сторони домовились активізувати і розширити стратегічну співпрацю між РНБО та Радою національної безпеки Грузії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр РНБО.

“Потрібно перенести співробітництво між нашими відомствами у практичну площину”, — сказав Данілов.

Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації у Європі та світі.

Секретар РНБО України подякував Грузії за підтримку України у часи війни та боротьби за відновлення територіальної цілісності.

“Нашій дружбі багато років, і наша нинішня боротьба із зовнішньою агресію схожа. Переконаний, що наші відносини, дружба, торгівля мають і надалі розвиватися”, — зазначив Данілов.

На думку Секретаря РНБО, Україна та Грузія мають інтенсифікувати співпрацю у сфері євроатлантичної інтеграції.

“Входження в НАТО — стратегічна мета України, закріплена в Конституції, і ми маємо спільно з Грузією рухатися у цьому напрямі”, — зазначив Данілов, додавши, що перспективним у цьому контексті є співробітництво у кібернетичній сфері.

Своєю чергою, Шарашенідзе запевнив у незмінності позиції Грузії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України над анексованим Кримом та тимчасово окупованими територіями Донбасу.

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні також висловився за активізацію двостороннього співробітництва: “Наша співпраця має вийти на новий рівень, зокрема у питаннях взаємин з НАТО, деокупації та посилення демократичних інститутів”.