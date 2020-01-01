Україна та Грузія погодились активізувати стратегічну співпрацю - РНБО

13:00 06.02.2020   Украина

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе під час якої сторони домовились активізувати і розширити стратегічну співпрацю між РНБО та Радою національної безпеки Грузії. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр РНБО.

“Потрібно перенести співробітництво між нашими відомствами у практичну площину”, — сказав Данілов.

Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації у Європі та світі.

Секретар РНБО України подякував Грузії за підтримку України у часи війни та боротьби за відновлення територіальної цілісності.

“Нашій дружбі багато років, і наша нинішня боротьба із зовнішньою агресію схожа. Переконаний, що наші відносини, дружба, торгівля мають і надалі розвиватися”, — зазначив Данілов.

На думку Секретаря РНБО, Україна та Грузія мають інтенсифікувати співпрацю у сфері євроатлантичної інтеграції.

“Входження в НАТО — стратегічна мета України, закріплена в Конституції, і ми маємо спільно з Грузією рухатися у цьому напрямі”, — зазначив Данілов, додавши, що перспективним у цьому контексті є співробітництво у кібернетичній сфері.

Своєю чергою, Шарашенідзе запевнив у незмінності позиції Грузії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України над анексованим Кримом та тимчасово окупованими територіями Донбасу.

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні також висловився за активізацію двостороннього співробітництва: “Наша співпраця має вийти на новий рівень, зокрема у питаннях взаємин з НАТО, деокупації та посилення демократичних інститутів”.



Ще на цю тему:

10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
17:01 09.10.2019
Україна і Грузія готують візити високого рівня
20:50 20.09.2019
ТІС і Поті з'єднає щотижневий фідерний сервіс Maersk
18:00 07.08.2019
Україна солідарна з Грузією - річниця початку російсько-грузинської війни
11:00 26.07.2019
Україна та Грузія погодили додаткові квоти на міжнародні автоперевезення
12:30 24.07.2019
Держрибагентство звернулося до Грузії з проханням провести розслідування пожежі українського траулера
17:40 02.07.2019
У Грузії пояснили зміну посла в Україні
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
15:41 08.02.2019
До Грузії за ID-карткою можна буде потрапити вже з 1 березня 2019 року
19:21 16.01.2019
Україна перегляне торговельну угоду з Грузією
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
13:40 06.02.2020
Первый фрегат проекта 22350 с российской газовой турбиной спустят на воду до 1 июля
12:00 06.02.2020
Предприятие «Росэлектроники» вошло в состав консорциума по кораблестроению и морской технике
09:20 06.02.2020
Россия обещает отреагировать на крупнейшие за 25 лет учения НАТО
08:40 06.02.2020
ЮВО: Экипаж ракетного корабля выполнит артиллерийские стрельбы в акватории Каспийского моря
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
10:20 06.02.2020
Поставки газа “Газпромом” в Турцию в 2019 году упали почти на половину
08:00 06.02.2020
Кількість постраждалих в аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до 120 / Відео
20:41 05.02.2020
У Стамбулі при посадці розбився літак, 52 людей поранені
Всі новини країни
Украина Украина
14:00 06.02.2020
Воды нет, но есть программа: оккупанты решили Северо-Крымский канал сделать водохранилищем
13:20 06.02.2020
Мониторинговая миссия ООН побывала на админгранице с Крымом
13:00 06.02.2020
Україна та Грузія погодились активізувати стратегічну співпрацю - РНБО
11:40 06.02.2020
В Севастопольском госуниверситете изобрели беспилотник для измерения глубин водоемов / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд