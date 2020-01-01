Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
|12:40 06.02.2020
|Турция
Представники Ради Безпеки ООН зберуться на надзвичайну сесію щодо Сирії після зіткнень між турецькими та сирійськими військовими.
"Зустріч була запропонована Сполученими Штатами, Францією і Великобританією. Очікується, що посол ООН в Сирії Гейр Педерсен повідомить про ситуацію в Ідлібі, північно-західній провінції Сирії, де у понеділок відбулися зіткнення двох армій", - пише ZN,UA.
Понад 20 осіб були вбиті в результаті стрілянини, погрожуючи дестабілізувати регіон Ідліб, і без того постраждалий від гуманітарної кризи.
Наступ режиму Дамаска при підтримці російської авіації проти останнього оплоту повстанських супротивників викликав різкі попередження з боку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
"Якщо режим не відступить, Туреччина буде змушена взяти справу у свої руки", - заявив Ердоган у середу в Анкарі.
Нагадаємо: у вівторок Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав до припинення військових дій" між Туреччиною і Сирією, назвавши бойові дії "вкрай тривожною" ескалацією.
Також до негайного припинення вогню на північному заході Сирії, де в результаті бойових дій за останні два місяці було переміщено півмільйона людей, закликали вісім гуманітарних організацій.
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