По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 4, 5 и 6 февраля прошли следующие мероприятия:

1. Более 80 танковых экипажей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к первому отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон».

Соревнования проходят на полигонах Майкопский и Николо-Александровский в Адыгее и Ставропольском крае, где для их обеспечения задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Механики-водители танков Т-72Б3 отрабатывают прохождение трассы повышенной сложности — с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Кроме того, экипажи выполнят упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Накануне проведения соревнований военные инженеры ЮВО обновили танковую трассу, увеличив ее в длину и ширину, а также количество препятствий, добавив огненную полосу и понтонный мост.

В ходе подготовки к первому этапу состязаний экипажи танков готовились на полигонах в местах дислокации соединений. В общей сложности танкисты ЮВО проехали по маршрутам трасс более 2 тыс. км, выполнили около 500 орудийных выстрелов и порядка 8 тыс. выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

Конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу Армейских международных игр. Победители этапа конкурса продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.

2. Мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения ЮВО уничтожили превосходящие силы условного противника в ходе начавшейся серии тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Северного Кавказа.

Военнослужащим в ходе ведения маневренной обороны на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии предстояло отразить атаку превосходящих сил условного противника, а затем нанести ему максимальное огневое поражение и завершить разгром.

В учении задействованы 152-мм гаубицы «Мста-Б», танковая рота на танках Т-72Б3М, мотострелки на многоцелевых легкобронированных тягачах, подразделения переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», рота снайперов и разведывательные подразделения.

Расчеты БЛА провели разведку, с их помощью осуществлялся контроль за действиями подразделений, оценка эффективности поражения целей и корректировка огня артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» выполнили задачи переброски тактического воздушного десанта в заданный район полигона и эвакуации условно раненых с поля боя под прикрытием ударных вертолетов Ми-35М.

В тактических учениях ЮВО на Северном Кавказе приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано порядка 350 единиц военной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.

3. Танкисты осеннего призыва 2019 года мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Прудбой в Волгоградской области выполнили практические задачи на танках Т-90А.

Полевые занятия построены на состязательной основе с целью выявления лучших экипажей, которые представят свои подразделения на отборочных этапах конкурса по полевой выучке.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из танков штатным снарядом. Танкисты вели огонь по появляющимся и движущимся наземным и низколетящим воздушным целям на удалении до 2 километров.

Всего в полевых занятиях на каждый экипаж танка отведено не менее 130 часов на вождение боевых машин и более 110 часов на огневую подготовку. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

На занятия привлечено более 150 военнослужащих, задействовано около 40 единиц бронированной техники.

4. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к проведению полевого выхода в Ставропольском крае.

Подразделения РХБ защиты совершили многокилометровые марши из республик Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Южная Осетия на полигон Серноводский.

В полевом выходе принимают участие более 800 военнослужащих общевойсковой армии ЮВО, задействовано около 200 единиц специальной техники.

Специалисты войск РХБ защиты в ходе полевого выхода будут вести РХБ разведку, выполнять дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения и военной техники, отработают преодоление зараженных участков местности, постановку подвижных и неподвижных дымовых завес.

Также военнослужащие усовершенствуют навыки противодействия диверсионным группам противника в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

На завершающем этапе полевого выхода будут проведены тактико-специальные учения подразделений РХБ защиты ЮВО, а также боевые стрельбы огнемётных подразделений.

Полевой выход подразделений РХБ защиты 58-й армии ЮВО продлится до 20 февраля.

5. Более 600 специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградского гарнизона прибыли на полигон Прудбой для проведения тактического учения.

До конца месяца подразделения РХБ защиты отработают комплексную оптимизированную программу полигонных работ. Инструкторы, имеющие боевой опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах, при помощи машин РХМ-6 проведут ряд тактико-специальных занятий по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес с помощью аппаратуры ТДА-3.

На занятиях по специальной подготовке военнослужащие получат навыки противодействия условному противнику в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.

Основными целями лагерного сбора являются совершенствование военнослужащими навыков полевой выучки, освоение современных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также подготовка к отборочному этапу конкурса по полевой выучке среди подразделений РХБ защиты в марте этого года.

В полевом лагерном сборе участвуют более 600 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», реактивные пехотные огнемёты РПО «Шмель».

6. На территории артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Ингушетии прошли торжественные мероприятия, посвященные встрече подразделений военной полиции, прибывших из Сирии.

Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.

На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители Главного управления военной полиции Минобороны России, командования 58-й общевойсковой армии ЮВО, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный в Сирии. Батальон военной полиции обеспечивал безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на родину без потерь.

По итогам выполнения задач в САР личному составу батальона вручили около 100 ведомственных и государственных наград.

7. На полигонах Кадамовский в Ростовской области и Прудбой в Волгоградской области среди минометчиков 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проходит второй этап отборочных соревнований в рамках конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Мастера артиллерийского огня».

В соревнованиях задействованы расчеты 120-мм минометных комплексов «Сани» мотострелковых соединений. В ходе конкурса военнослужащие должны на время поразить мишени, имитирующие живую силу условного противника, расположенные на дистанциях до 1,5 километров.

По условиям конкурса военнослужащие преодолевают трассу с препятствиями на штатной технике, а также состязаются в стрельбе из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В и автомата АК-74 или пулемёта Калашникова ПКТ, а также выполняют нормативы по обнаружению целей, корректировке огня и организации связи между расчетами.

Лучшие военнослужащие войдут в сборную ЮВО и будут биться за победу на Всеармейском этапе конкурса.

Продлится второй этап конкурса до конца текущей недели, всего в нем принимают участие более 200 минометчиков ЮВО.

8. Около 200 военнослужащих соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Южного военного округа приняли участие в отборочном этапе конкурса по полевой выучке среди специалистов РХБ защиты в Волгоградской области.

Были определены победители первого отборочного этапа как в общем зачёте, так и в индивидуальной гонке на технике по маршруту протяженностью до 2,5 километров, в эстафете и в стрельбе из стрелкового оружия.

В ходе эстафеты участники в средствах защиты преодолели огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по качающемуся бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием.

На огневом рубеже военнослужащие выполнили стрельбу из стрелкового оружия по мишеням на удалении 100 метров. Лучшие расчёты РХБ защиты выступят на армейском этапе конкурса.

9. На полигоне Прудбой в Волгоградской области военные инженеры соединения Южного военного округа начали подготовку трасс к проведению этапов конкурсов по полевой выучке среди танковых и мотострелковых подразделений, которые начнутся в средине февраля.

Маршрут и препятствия военнослужащие ЮВО готовят при помощи специальной военной техники: штатных грейдеров, экскаваторов и бульдозеров.

В подготовке трасы принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц специальной техники.

Окружные и всеармейские этапы Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на полигоне Прудбой проводятся ежегодно с 2015 года.

10. Военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии впервые в рамках проведения тактического учения мотострелков отработали эвакуацию подбитой техники в условиях общевойскового боя.

В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие с использованием современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе вездехода «Урал» в кратчайшие сроки провели эвакуацию условно повреждённых машин на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности.

По замыслу учения условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько единиц боевых машин соединения. После чего специалистам предстояло провести эвакуацию техники под огневым воздействием со стороны противника.

Также военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Всего в совместном учении на горном полигоне Цабал приняли участие около 500 военнослужащих разнородовых подразделений базы. Было задействовано более 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82АМ.

11. В горах Северного Кавказа с подразделениями специального назначения Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника во взаимодействии с армейской и беспилотной авиацией.

Группы спецназа совершили десантирование с вертолетов парашютным и штурмовым способом при огневой поддержке пары ударных вертолетов Ми-35М и провели разведку военных объектов противника на незнакомой местности.

В ходе практических действий были отработаны способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегических объектов противника.

Кроме того, спецназовцы совершенствовали навыки скрытного перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил, а также боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония».

К учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфуненок» и «Тигр».

12. Специалисты соединения связи Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, провели масштабную тренировку на средствах связи нового поколения.

В ходе тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».

Особое внимание в ходе радиотренировки было уделено организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.

Всего на тренировку привлекалось более 800 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц средств связи.

13. Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, подавили средства радиосвязи условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

Расчеты комплекса беспилотных летательных аппаратов осуществили воздушную разведку, обнаружение и определение точек связи условного противника, использующего для передачи данных сети GSM.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

На занятия было привлечено около 300 военнослужащих ЮВО и порядка 40 единиц вооружения и военной техники.