В январе 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 667,283 млн манатов.

Как говорится в сообщении БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 58,9%, пишет Minval.az.

За год количество сделок возросло на 15,65% — до 377.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 217,2 млн манатов или 32,55% оборота фондовой биржи. Это на 84,75% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос в 7,9 раза — до 396,906 млн манатов, операциям REPO — на 42,5%, составив 53,177 млн манатов.