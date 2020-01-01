Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
|12:20 06.02.2020
|Азербайджан
В январе 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 667,283 млн манатов.
Как говорится в сообщении БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 58,9%, пишет Minval.az.
За год количество сделок возросло на 15,65% — до 377.
На долю государственных ценных бумаг пришлось 217,2 млн манатов или 32,55% оборота фондовой биржи. Это на 84,75% меньше показателя прошлого года.
За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос в 7,9 раза — до 396,906 млн манатов, операциям REPO — на 42,5%, составив 53,177 млн манатов.
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