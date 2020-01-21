Предприятие «Росэлектроники» вошло в состав консорциума по кораблестроению и морской технике

12:00 06.02.2020   Россия

ПАО «Интелтех» холдинга «Росэлектроника» вошло в Консорциум «Кораблестроение и морская техника», который объединяет ведущие предприятия и университеты, занимающиеся научными разработками и подготовкой кадров для судостроительной отрасли.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга «Росэлектроника», пишет ЦАМТО.

Основным направлением работы консорциума является реализация совместных инновационных проектов в области разработки новых технологий и оборудования, создание международных образовательных программ в интересах судостроения, организация совместного участия в российских и международных отраслевых мероприятиях.

ПАО «Интелтех» является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих разработку и поставку оборудования для ВМФ России. В частности, предприятием разработан многофункциональный интегрированный комплекс связи для обеспечения экипажа надводных кораблей полным спектром цифровых мультисервисных услуг во всех диапазонах связи с бесшовным роумингом.

«Сотрудничество в рамках консорциума позволит организовать единую систему генерации и распространения новых знаний, а также обеспечить трансфер новых разработок и технологий в судостроительную отрасль, что, в свою очередь, поможет нам расширить ассортимент гражданской продукции в данном сегменте», – отметил генеральный директор ПАО «Интелтех» Юрий Николашин.



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