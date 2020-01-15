В Севастопольском госуниверситете изобрели беспилотник для измерения глубин водоемов / Фото
|11:40 06.02.2020
|Севастополь
В Севастопольском государственном университете создан подводный беспилотник, способный в автоматическом режиме промерять глубины водоемов.
Об этом сообщает пресс-служба СевГУ, пишет sudostroenie.info.
Над проектом с 2017 года работали ученые кафедры "Техническая экспертиза и управление качеством" Владимир Никишин и кафедры "Радиоэлектроника и телекоммуникации" Максим Дурманов.
Данный аппарат, способный перемещаться по заданной траектории, измеряет глубину, температуру и солёность воды, способен вести работу в режиме "нон-стоп" до трех часов. На нем можно размещать любое измерительное устройство, а вести управление — как автоматически, так и в ручном режиме.
Сейчас изобретение уже прошло испытания, им заинтересовался партнер учебного заведения — Морской гидрофизический институт РАН.
По словам Владимира Никишина: "Таких аппаратов за границей выпускает достаточно много фирм, но на отечественном рынке такие роботы не распространены".
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