В Севастопольском государственном университете создан подводный беспилотник, способный в автоматическом режиме промерять глубины водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба СевГУ, пишет sudostroenie.info.



Над проектом с 2017 года работали ученые кафедры "Техническая экспертиза и управление качеством" Владимир Никишин и кафедры "Радиоэлектроника и телекоммуникации" Максим Дурманов.

Данный аппарат, способный перемещаться по заданной траектории, измеряет глубину, температуру и солёность воды, способен вести работу в режиме "нон-стоп" до трех часов. На нем можно размещать любое измерительное устройство, а вести управление — как автоматически, так и в ручном режиме.

Сейчас изобретение уже прошло испытания, им заинтересовался партнер учебного заведения — Морской гидрофизический институт РАН.



По словам Владимира Никишина: "Таких аппаратов за границей выпускает достаточно много фирм, но на отечественном рынке такие роботы не распространены".



Фото: СевГУ