Грузопоток металлопродукции через Мариупольской порт в порт Ногаро в Италии, в прошлом году вырос на 57% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Администрацию морского порта Мариуполь.

По информации главной диспетчерской Мариупольского филиала ГП "АМПУ", в прошлом году через причалы порта отгружено 350,527 тыс тонн металлопродукции, в 2108 году грузооборот составил 223,763 тыс тонн.

Также отмечается, что экспорт металлопродукции из Мариупольского порта налажен с такими странами как США, Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, Турция, Алжир и Египет.