В 2019 году порт Мариуполь увеличил экспорт металла
|11:20 06.02.2020
|Мариуполь
Грузопоток металлопродукции через Мариупольской порт в порт Ногаро в Италии, в прошлом году вырос на 57% по сравнению с 2018 годом.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Администрацию морского порта Мариуполь.
По информации главной диспетчерской Мариупольского филиала ГП "АМПУ", в прошлом году через причалы порта отгружено 350,527 тыс тонн металлопродукции, в 2108 году грузооборот составил 223,763 тыс тонн.
Также отмечается, что экспорт металлопродукции из Мариупольского порта налажен с такими странами как США, Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, Турция, Алжир и Египет.
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