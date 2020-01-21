Очільник кримського Главку СБУ пропонує посилити відповідальність за порушення санкцій

10:40 06.02.2020   Крым

Посилення кримінальної відповідальності за порушення санкційного режиму щодо окупованого Криму вважає необхідним Євген Нетужилов, начальник Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. 

Про це Нетужилов заявив Центру журналістських розслідувань у програмі спецпроекту «2020: Кримський порядок денний влади».

«Давайте посилимо кримінальну відповідальність за порушення санкцій. Якщо ми говоримо про окупований Крим, то є підприємства, які працюють там і тими чи іншими шляхами продають наші ресурси та отримують з цього зиск і доходи. Так само є організації, які співпрацюють з цими підприємствами, з економікою окупованого Криму», – сказав начальник ГУ СБУ в АР Крим.

У зв’язку з цим Нетужилов нагадав про судно MRIYA, яке було затримане і арештоване зусиллями Кримського Главку СБУ за порушення санкційного режиму. Також він згадав про судно Sky Moon з вантажем соди з кримського заводу Дмитра Фірташа, яке було затримано у гирлі Дунаю за участі військової прокуратурі Південного регіону, коли цьому органі служив Євген Нетужилов. Пізніше і судно, і вантаж були конфісковані на користь держави.

Як повідомлялось, 7 листопада 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Євгена Нетужилова начальником ГУ СБУ и в АР Крим.

Видання нагадує, що 19 березня 2019 року президент України увів в дію рішення РНБО про розширення санкційних списків фізичних і юридичних осіб РФ, які причетні до будівництва Керченського мосту, нападу на кораблі ВМСУ біля Керченської протоки, організовували псевдовибори на окупованих територіях Донбасу та Криму, незаконно використовують музейне зібрання України. До списку також додані керівники Ради Федерації та депутати Держдуми РФ.

Переліки фізичних та юридичних поповнились громадянами Росії, санкції США до яких були застосовані ще 2014 року. Серед них – 25 державних діячів та бізнесменів, відсутність яких в списку РНБО були виявлені Центром журналістських розслідувань при співставленні зі списком США.

Також до оновленого українського списку санкцій включено російські компанії-перевізники, що брали участь у перевезенні російських військ та техніки до Криму під час анексії, компанії, які будували Керченський міст та газопровід Краснодарський край – Крим, а також компанії російських олігархів – Олега Дерипаски, Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка.



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