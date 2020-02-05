Поставки газа “Газпромом” в Турцию в 2019 году упали почти на половину

10:20 06.02.2020   Турция

Турецкий импорт газа в 2019 году упал примерно на 10%, при этом поставки “Газпрома” сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок газа в сжиженном виде. 

Как свидетельствуют расчеты “Интерфакса” на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров, пишет ghall.com.

Из этого объема 4,35 млрд кубометров транспортировано через Трансбалканский коридор, а 10,3-10,6 млрд кубометров поставлено напрямую по “Голубому потоку”, мощность которого позволяет прокачивать 16 млрд кубометров в год. С таким результатом Турция, скорее всего, уступит место второго экспортного рынка “Газпрома” (которое она стабильно удерживала с 2007 года) таким покупателям как Италия и даже Австрия. 

Официальная публикация экспортной статистики “Газпрома” за 2019 год ожидается в середине февраля в составе отчета за четвертый квартал. 

За 11 месяцев 2019 года Турция снизила импорт газа на 10% или 4,4 млрд кубометров – до 39,8 млрд кубометров, следует из данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK). При этом поставки “Газпрома” упали на 8 млрд кубометров, а 

Азербайджан увеличил поставки на 1,9 млрд кубометров, еще примерно на 1 млрд кубометров выросли закупки СПГ. Азербайджан за 11 месяцев 2019 года нарастил поставки в Турцию на 29% – до 8,66 млрд кубометров газа. 

Поставки газа из Ирана оставались стабильными (6,88 млрд кубов, -1%). Поставки сжиженного природного газа на турецкий рынок за 11 месяцев составили 10,9 млрд кубометров, а за 12 месяцев могут вырасти до как минимум 12 млрд кубометров по сравнению с 11,25 млрд кубометров в 2018 году. 

Среди поставщиков СПГ в Турцию – США (980 млн кубометров), Алжир (5,068 млрд кубов), Катар (1,93 млрд кубометров), Нигерия (2,13 млрд кубометров). Эпизодические поставки СПГ приходили также из Экваториальной Гвинеи, Египта, Тринидада и Тобаго, Норвегии и даже Франции, сообщает EPDK.



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