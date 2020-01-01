Кількість постраждалих в аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до 120 / Відео
|08:00 06.02.2020
|Турция
В результаті в аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася 5 лютого в стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен», постраждали 120 людей з-поміж 177 пасажирів (двоє них – діти) та 6 членів екіпажу літака.
Про це повідомляє міністерство транспорту Туреччини, передає Укрінформ.
За останньою оприлюдненою інформацією, в результаті в аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася 5 лютого в стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен», постраждали 120 людей з-поміж 177 пасажирів (двоє них – діти) та 6 членів екіпажу літака. Пілот та помічник пілота перебувають у важкому стані. Триває рятувальна операція, постраждалих, після надання першої допомоги на місці, відправляють до лікарень.
Авіарух в аеропорту «Сабіха Гьокчен» у зв'язку з інцидентом тимчасово припинено.
Генеральний консул України в Стамбулі заявив, що громадян України немає серед постраждалих в аварії літака.
5 лютого у стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен» сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розламався на частини. За попередньою версією, причиною аварії могли стати незадовільні погодні умови - дощ та погана видимість. За іншою версією літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.
Загалом на борту перебували 177 пасажирів. В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити рятувальники розрізають корпус та знімають частини обшивки.
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