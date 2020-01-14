Авіакатастрофа МАУ: Тегеран відмовився інформувати Україну про розслідування

09:40 06.02.2020   Украина

Тегеран проводить розслідування справи про збитий український Боїнг рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" без участі української сторони. 

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, пише ZN,UA.

За його словами, Офіс генпрокурора всього кілька разів сконтактував з представниками Ірану.

"Співпраця в рамках кримінального розслідування: такого контакту з іранською стороною у нас немає. Ми не розуміємо чому", — розповів журналістам Рябошапка, передає Інтерфакс-Україна.

За словами генпрокурора, Україна вже підготувала проект створення спільної слідчої групи з країнами, чиї громадяни загинули на борту рейсу PS752.

"Поки що, скажімо так: шанси не дуже великі, що буде спільна слідча група. Тому більше надій на міжнародну правову допомогу та дипломатичні канали", — зазначив генеральний прокурор.

Раніше директор з розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану звинуватив Україну у витоку даних про розслідування авіакатастрофи Боїнга.

Видання зазначає, що телеканал "1+1" опублікував записи розмови диспетчера тегеранського міжнародного аеропорту з пілотом місцевої авіакомпанії Aseman Airlines, який заходив на посадку під час зльоту літака "МАУ". Пілот повідомив диспетчеру, що бачив спалах, а потім впевнено сказав, що "це точно світло від ракети". Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, сказав, що це підтверджує, що Іран відразу знав про збиття літака ракетою.

8 січня в Ірані зазнав аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що летів з Тегерана в Київ. Літак був збитий двома ракетами класу "земля - повітря" ЗРК "Тор-М1" російського виробництва. Зенітно-ракетний комплекс належить КВІР.

В авіакатастрофі загинуло 11 громадян України – двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Крім українців на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великобританії, Швеції та Афганістан: всього 176 осіб.



Ще на цю тему:

18:45 03.02.2020
Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи MH17
14:01 30.01.2020
Іран змінює інформацію про "чорні скриньки" літака МАУ кілька разів на день — Рябошапка
08:15 21.01.2020
Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи українського літака
20:58 20.01.2020
Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних скриньок
13:01 20.01.2020
Делегація з Ірану вже в Україні, тему "чорних скриньок" обговорять - Пристайко
08:21 20.01.2020
Секретар РНБО закликає ЗМІ зважено подавати інформацію про повернення "чорних скриньок" Іраном
18:50 18.01.2020
Іран підтвердив передачу чорних скриньок зі збитого літака Україні - ЗМІ
18:30 16.01.2020
Україна готова допомогти у репатріації тіл загиблих в авіакатастрофі громадян Британії – Пристайко
18:15 14.01.2020
ВР звернулася до Ірану з закликом визнати свою повну відповідальність за збиття українського літака - заява
16:01 14.01.2020
Чорні ящики збитого в Ірані "Боїнга" можуть передати Україні - президент "МАУ"
18:15 13.01.2020
Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, встретятся в Лондоне
09:45 11.01.2020
Україна очікує вибачень від Ірану – Зеленський
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.02.2020
Рухнул оборот Бакинской фондовой биржи
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
13:40 06.02.2020
Первый фрегат проекта 22350 с российской газовой турбиной спустят на воду до 1 июля
12:00 06.02.2020
Предприятие «Росэлектроники» вошло в состав консорциума по кораблестроению и морской технике
09:20 06.02.2020
Россия обещает отреагировать на крупнейшие за 25 лет учения НАТО
08:40 06.02.2020
ЮВО: Экипаж ракетного корабля выполнит артиллерийские стрельбы в акватории Каспийского моря
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 06.02.2020
Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії
10:20 06.02.2020
Поставки газа “Газпромом” в Турцию в 2019 году упали почти на половину
08:00 06.02.2020
Кількість постраждалих в аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до 120 / Відео
20:41 05.02.2020
У Стамбулі при посадці розбився літак, 52 людей поранені
Всі новини країни
Украина Украина
14:00 06.02.2020
Воды нет, но есть программа: оккупанты решили Северо-Крымский канал сделать водохранилищем
13:20 06.02.2020
Мониторинговая миссия ООН побывала на админгранице с Крымом
13:00 06.02.2020
Україна та Грузія погодились активізувати стратегічну співпрацю - РНБО
11:40 06.02.2020
В Севастопольском госуниверситете изобрели беспилотник для измерения глубин водоемов / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд