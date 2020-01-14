Тегеран проводить розслідування справи про збитий український Боїнг рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" без участі української сторони.

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, пише ZN,UA.

За його словами, Офіс генпрокурора всього кілька разів сконтактував з представниками Ірану.

"Співпраця в рамках кримінального розслідування: такого контакту з іранською стороною у нас немає. Ми не розуміємо чому", — розповів журналістам Рябошапка, передає Інтерфакс-Україна.

За словами генпрокурора, Україна вже підготувала проект створення спільної слідчої групи з країнами, чиї громадяни загинули на борту рейсу PS752.

"Поки що, скажімо так: шанси не дуже великі, що буде спільна слідча група. Тому більше надій на міжнародну правову допомогу та дипломатичні канали", — зазначив генеральний прокурор.

Раніше директор з розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану звинуватив Україну у витоку даних про розслідування авіакатастрофи Боїнга.

Видання зазначає, що телеканал "1+1" опублікував записи розмови диспетчера тегеранського міжнародного аеропорту з пілотом місцевої авіакомпанії Aseman Airlines, який заходив на посадку під час зльоту літака "МАУ". Пілот повідомив диспетчеру, що бачив спалах, а потім впевнено сказав, що "це точно світло від ракети". Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, сказав, що це підтверджує, що Іран відразу знав про збиття літака ракетою.

8 січня в Ірані зазнав аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що летів з Тегерана в Київ. Літак був збитий двома ракетами класу "земля - повітря" ЗРК "Тор-М1" російського виробництва. Зенітно-ракетний комплекс належить КВІР.

В авіакатастрофі загинуло 11 громадян України – двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Крім українців на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великобританії, Швеції та Афганістан: всього 176 осіб.