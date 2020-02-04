Россия обещает отреагировать на крупнейшие за 25 лет учения НАТО

09:20 06.02.2020   Россия

Россия намерена отреагировать на учения войск Североатлантического альянса в Европе Defender 2020, запланированные на весну. 

Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью “Российской газете”, пишет ghall.com

Учения НАТО в Европе “вызывают очень большую озабоченность”, отметил министр. Он подчеркнул, что Россия не может игнорировать подобные процессы. 

“В контексте сотрудничества НАТО с Евросоюзом в военной сфере придумали термин “военный шенген”, который предусматривает модернизацию всех транспортных артерий до восточной границы НАТО таким образом, чтобы любая боевая техника, в том числе самая крупная, могла беспрепятственно проходить на восток. Я думаю, что уже одного этого факта достаточно, чтобы понять опасность подобных игр. Конечно, мы должны на это отвечать”, – сказал Лавров. 

Defender 2020 станут самыми крупными учениями НАТО в Европе за последние 25 лет. 



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