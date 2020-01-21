Морские пехотинцы Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом
|09:00 06.02.2020
|Крым
Более 500 военнослужащие из состава отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом в ходе проведения сбора по воздушно-десантной подготовке.
Морские пехотинцы выполняют прыжки с парашютом с высоты до 800 метров в полном боевом снаряжении из вертолёта Ми-8. Прыжки проводятся в дневное время при допустимых значениях погодных условий, пишет пресс-служба Минобороны России.
Также военнослужащие отрабатывают приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта из низколетящего вертолёта с высоты 2-3 метра.
Помимо выполнения стандартных элементов ВДП, подразделения тренируются в выполнении временных нормативов по сбору десанта в назначенной точке после приземления.
Прыжки с парашютом проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
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