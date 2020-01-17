Экипаж флагманского ракетного корабля Каспийской флотилии (КФл) «Дагестан» вышел из пункта постоянной дислокации в Республике Дагестан для выполнения артиллерийских и зенитно-артиллерийских стрельб.

Выход корабля в морской полигон Каспийского моря осуществляется в рамках отработки второй специальной курсовой задачи, в ходе которой экипажу предстоит подтвердить готовность к выполнению задач по предназначению одиночным кораблем в море, пишет пресс-служба МО РФ.

В ходе отработки задач по ведению морского боя одиночным кораблем флотские артиллеристы выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Палаш».

Также ракетчики выполнят электронные пуски с высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК» для поражения надводных целей условного противника.

В течение текущей недели личному составу предстоит отработать элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Сообщается также, что в управлении, соединениях и воинских частях Каспийской флотилии прошла командно-штабная тренировка под руководством командования флотского объединения.

Военнослужащие выполнили задачи экстренной подготовки кораблей к выходу в море и применению оружия, пишет пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Также было организовано взаимодействие с соединениями и воинскими частями, планирование действий сил (войск) в ходе выполнения задач по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть, разрешению кризисных ситуаций природного и техногенного характера в пунктах базирования и военных городках.

Главной целью тренировки стало повышение уровня подготовки офицерского состава, слаженности штабов и пунктов управления.

К тренировке было привлечено более 1000 военнослужащих, задействовано около 20 боевых кораблей, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники. Тренировка была проведена в соответствии с планом подготовки Каспийской флотилии на 2020 год.

Пресс-служба МО РФ сообщает, что в Дагестане со специальным отрядом подводных противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии проведено тактико-специальное учение по противодиверсионной обороне пунктов базирования кораблей флотилии.

В ходе учения военнослужащие отработали эпизоды противодействия плавсредству, нарушающему режим плавания в районе базирования кораблей флотилии. По тревоге дежурная боевая группа отряда ПДСС на быстроходных лодках выдвинулась на перехват условного нарушителя на подступах к охраняемому периметру, одновременно произведя выброску водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

Личный состав отряда ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к месту стоянки кораблей и судов флотилии.

Также были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1 и автоматов АПС, а также холодного оружия.

К учению привлекались более 50 военнослужащих, были задействованы водолазный катер, патрульный противодиверсионный катер типа «Грачонок», быстроходные лодки, а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.