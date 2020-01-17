Известный российский предприниматель Герман Стерлигов посетил оккупированную Ялту.

Как сообщил визитер, он намерен встретиться с главой оккупационной администрации города Иваном Имгрунтом и поделиться с ним своими соображениями относительно перспектив сотрудничества, пишет Крыминформ.

«Я давным-давно мечтал побывать здесь и то, что увидел, меня по-хорошему поразило, – заявил он. – Во-первых, здесь очень чисто, в отличие от многих российских городов. Во-вторых, вопреки слухам, в Ялте очень хорошая вода. Её пьют из-под крана, она поступает из горных водохранилищ, а в большинстве российских городов из кранов едва ли не сточные воды текут», – поделился своими наблюдениями предприниматель.

Среди недостатков, на которые обратил внимание Стерлигов, – сброс неочищенных стоков в Чёрное море и стихийные свалки, состоящие из пластиковых отходов. Этот вопрос, по его словам, нужно решать на федеральном уровне. «Нужно полностью запретить продажу товаров в пластиковой таре, иначе свалки в окрестностях города будут появляться вновь. Вместе с тем в самой Ялте чисто, как в Монако, видно, что у города есть хозяин», – добавил предприниматель.

Герман Стерлигов известен как один из соучредителей первой в России товарной биржи «Алиса» и ряда других коммерческих проектов. В 2004 году он оставил московский бизнес и вместе с семьёй перебрался в сельскую местность, где организовал производство экологически чистых натуральных крестьянских продуктов. Нечто подобное, по его словам, он может организовать и в оккупированном Россией Крыму.

«Я намерен обсудить с главой администрации Ялты перспективу организации поставки либо производства натуральных продуктов питания. Думаю, это будет вполне уместно. Тем более, что здесь есть рестораны, где готовят блюда исключительно из натуральных продуктов», – уточнил Стерлигов. Он также пообещал, что обязательно привезёт Ялту на отдых членов своей семьи, "чтобы и они увидели красоты Южного берега Крыма".