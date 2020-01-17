Российский куратор Крыма приедет в Севастополь из-за проблем с ФЦП

08:20 06.02.2020   Крым

Врио губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили проблемные вопросы реализации федеральной целевой программы социально–экономического развития города, в частности, сложности выбора подрядчиков, качество и стоимость проектов.

Об этом Развожаев написал на своей странице в Facebook, передают Новости Крыма.

Он сообщил, что для многих важных объектов в 2019 году Севастополю так и не удалось определить подрядчиков. 

«Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии), чтобы не допустить к стройкам аферистов. Ответственные строители честно признавались, что за такие «сырые» проекты и по таким расценкам не возьмутся… У нас (с Хуснуллиным - ред.) схожие мнения по поводу корня проблем – нужно менять подход к системе управления ФЦП (начинать строить только по качественным проектам с адекватной рынку ценой контракта), дать региону право определять подрядчиков и нести за это ответственность», - отметил врио губернатора.

По его словам, вице-премьер дал конкретные поручения Главгосэкспертизе и Минстрою России совместно с оккупационным правительством Севастополя проработать все проблемные вопросы.

«А уже в ближайшее время Марат Шакирзянович Хуснуллин планирует приехать к нам, чтобы на месте провести совещание по решению проблемных вопросов строительства объектов в рамках ФЦП и реализации Национальных проектов в Крыму и Севастополе», - добавил врио главы оккупированного города.



Ще на цю тему:

20:01 05.02.2020
Окупанти звинуватили кримчанина Приходька в плануванні вибуху у консульстві РФ
19:01 05.02.2020
Постпред президента Антон Кориневич сделал заявление по депутатской инспекции дамбы
17:15 05.02.2020
У Зеленського хочуть зробити 26 лютого Днем спротиву кримчан
16:30 05.02.2020
В оккупированном Симферополе продлили арест украинскому активисту Олегу Приходько
15:30 05.02.2020
18 березня Верховна Рада проведе парламентські слухання по Криму
13:01 05.02.2020
Сенцов і прем’єр-міністр Канади Трюдо обговорили долю політв’язнів
11:01 05.02.2020
Російські ЗМІ підхопили і далі із «сенсаційними» заголовками ту «правду», в яку самі хочуть вірити - Emine Dzheppar
10:11 05.02.2020
Переговори по Криму будуть вестися в Стамбулі або Брюсселі - Мустафа Джемілєв
19:45 04.02.2020
Чехія ніколи не визнає Крим російським - МЗС:країни
17:20 04.02.2020
Російська фірма вимагає від партії Ле Пен, яка підтримувала анексію Криму, повернути 9 млн євро
12:40 04.02.2020
До роковин анексії у Києві відбудеться Форум Age of Crimea
09:20 04.02.2020
Аксенов решил "поручиться" в суде за арестованного владельца крымского сафари-парка "Тайган"
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
08:40 06.02.2020
ЮВО: Экипаж ракетного корабля выполнит артиллерийские стрельбы в акватории Каспийского моря
19:21 05.02.2020
У Держдумі прокоментували можливість відсторонення РФ від ЧС-2022
18:21 05.02.2020
У Європі починаються найбільші військові навчання НАТО
15:41 05.02.2020
У Польщі оголосили про припинення імпорту вугілля з Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
Всі новини країни
Турция Турция
08:00 06.02.2020
Кількість постраждалих в аварії літака в аеропорту Стамбула зросла до 120 / Відео
20:41 05.02.2020
У Стамбулі при посадці розбився літак, 52 людей поранені
18:41 05.02.2020
Кількість загиблих від двох лавин у Туреччині зросла до 38
16:45 05.02.2020
Туреччина: друга лавина накрила рятувальників, 28 загиблих загалом
Всі новини країни
Украина Украина
09:00 06.02.2020
Морские пехотинцы Черноморского флота выполняют прыжки с парашютом
08:20 06.02.2020
Российский куратор Крыма приедет в Севастополь из-за проблем с ФЦП
21:01 05.02.2020
На борту заблокованого біля берегів Японії лайнера перебуває 25 українців - МЗС
20:21 05.02.2020
В оккупированном Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд