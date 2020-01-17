Российский куратор Крыма приедет в Севастополь из-за проблем с ФЦП
|08:20 06.02.2020
|Крым
Врио губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили проблемные вопросы реализации федеральной целевой программы социально–экономического развития города, в частности, сложности выбора подрядчиков, качество и стоимость проектов.
Об этом Развожаев написал на своей странице в Facebook, передают Новости Крыма.
Он сообщил, что для многих важных объектов в 2019 году Севастополю так и не удалось определить подрядчиков.
«Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии), чтобы не допустить к стройкам аферистов. Ответственные строители честно признавались, что за такие «сырые» проекты и по таким расценкам не возьмутся… У нас (с Хуснуллиным - ред.) схожие мнения по поводу корня проблем – нужно менять подход к системе управления ФЦП (начинать строить только по качественным проектам с адекватной рынку ценой контракта), дать региону право определять подрядчиков и нести за это ответственность», - отметил врио губернатора.
По его словам, вице-премьер дал конкретные поручения Главгосэкспертизе и Минстрою России совместно с оккупационным правительством Севастополя проработать все проблемные вопросы.
«А уже в ближайшее время Марат Шакирзянович Хуснуллин планирует приехать к нам, чтобы на месте провести совещание по решению проблемных вопросов строительства объектов в рамках ФЦП и реализации Национальных проектов в Крыму и Севастополе», - добавил врио главы оккупированного города.
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