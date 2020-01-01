На борту заблокованого біля берегів Японії лайнера перебуває 25 українців - МЗС

21:01 05.02.2020   Украина

На борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Укрінформу.

"За попередньою інформацією, на борту лайнера перебуває 25 громадян України, які є членами екіпажу судна", - повідомили у відомстві.

Згідно з інформацією Посольства, лайнер Diamond Princess перебуває на рейді поблизу порту Йокогама (Японія). На судні оголошено карантин починаючи з 07.00, 05.02.2020 терміном на 14 діб.

Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3.700 осіб з 56 країн світу, з яких 2.700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.

Владою Японії організовано життєзабезпечення судна і людей на борту, працює служба психологічної підтримки. Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, за підсумками якого прийматиметься рішення щодо можливості для пасажирів зійти з лайнера.

У відомстві наголосили, що ситуація перебуває на особливому контролі в МЗС та Посольстві України в Японії.

Водночас у пресслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ України з посиланням на дані національного координатора з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії повідомляють, що на борту Diamond Princess перебувають 26 громадян України.

На даний момент для лабораторних досліджень відібрано зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження. Вже отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV.

У ЦГЗ підкреслюють, що Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії. Інші пасажири-члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, залишатимуться на судні щонайменше 14 днів.

Як повідомлялося раніше, на круїзному лайнері Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання на коронавірус 2019-nCoV. Загалом на борту перебувають понад 3,5 тисячі людей. Влада Японії оголосила на кораблі карантин на 14 діб.



Ще на цю тему:

19:20 22.01.2020
До Одеси цього року зайде 11 круїзних лайнерів
20:20 13.11.2019
Австрійський круїзний оператор додасть десять суднозаходів до Вилкового
20:30 30.10.2019
В порт Одессы впервые с 2017 года зашел иностранный круизный лайнер / Фото
15:41 09.10.2019
Открытие нового пассажирского терминала в Стамбуле оживит круизную активность на Черном море
15:21 22.08.2019
С начала сезона Одесский порт обслужил 2467 круизных пассажиров
12:30 01.08.2019
В Одеський порт у 2020-му році зайдуть 11 круїзних лайнерів
12:21 12.02.2019
Одесский порт ожидает 14 заходов круизных лайнеров под иностранным флагом в 2020 году
20:33 13.08.2018
Иностранным круизным операторам, заходящим в порты Украины, отказывают в страховании пассажиров
10:03 12.06.2018
Черноморские порты Украины договорились о возрождении круизного судоходства
13:28 24.05.2018
Одеський порт зустрів американських туристів першого Дніпровського круїзу на т/х VIKING SINEUS / Фото
11:43 18.05.2018
Теплоход «Принцесса Днепра» открыл круизный сезон в Одессе / Фото
03:18 29.03.2018
Круизное судоходство спасают речники - Вецкаганс
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:21 05.02.2020
У Держдумі прокоментували можливість відсторонення РФ від ЧС-2022
18:21 05.02.2020
У Європі починаються найбільші військові навчання НАТО
15:41 05.02.2020
У Польщі оголосили про припинення імпорту вугілля з Росії
14:45 05.02.2020
США розміщують на субмаринах нові ядерні ракети для стримування Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
Всі новини країни
Турция Турция
20:41 05.02.2020
У Стамбулі при посадці розбився літак, 52 людей поранені
18:41 05.02.2020
Кількість загиблих від двох лавин у Туреччині зросла до 38
16:45 05.02.2020
Туреччина: друга лавина накрила рятувальників, 28 загиблих загалом
14:51 05.02.2020
Асад на тлі ультиматуму Ердогана оточив 4-й турецький пост, РФ бомбардує лікарні
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 05.02.2020
На борту заблокованого біля берегів Японії лайнера перебуває 25 українців - МЗС
20:21 05.02.2020
В оккупированном Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести
20:01 05.02.2020
Окупанти звинуватили кримчанина Приходька в плануванні вибуху у консульстві РФ
19:01 05.02.2020
Постпред президента Антон Кориневич сделал заявление по депутатской инспекции дамбы
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд