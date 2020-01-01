У Стамбулі при посадці розбився літак, 52 людей поранені
|20:41 05.02.2020
|Турция
Літак, що летів до стамбульського аеропорту «Сабіха Гекчен» з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини.
При цьому ніхто не загинув, 52 людей поранені, повідомив губернатор Стамбула Алі Ерлікая, передає Радіо Свобода.
У літаку було 177 пасажирів і шість членів команди.
Влада Стамбула повідомляє, що рятувальники евакуюють людей.
Місцеві телеканали повідомляли, що літак загорівся після жорсткої посадки, але пожежу швидко загасили.
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