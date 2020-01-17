Схопленого російськими силовиками в Криму українця Олега Приходька звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генконсульства Росії у Львові.

Про це повідомляє “Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Приходька Назима Шейхмамбетова, передає УНІАН.

Таким чином Приходько закидають ще один епізод звинувачення за статтею ч. 1 ст 205 КК РФ (підготовка терористичного акту).

«Сьогодні під час ознайомлення з матеріалами, які слідчий долучив сьогодні в суді, в обґрунтування свого клопотання про продовження запобіжного заходу Олегу Приходьку нам стало відомо, що Олегу Аркадійовичу закидають ще один епізод звинувачення по статті 205. Слідство стверджує, що він нібито планував підірвати будівлю генерального консульства Росії в місті Львів. Тобто у Олега Аркадійовича не з'являється нової статті, а з'являється новий епізод звинувачення», – розповів Шейхмамбетов.

Кримчанина Олега Приходька затримали в окупованому Криму 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ пред'явила йому звинувачення в підготовці до терористичного акту і в незаконному виготовленні вибухових речовин.

Раніше проукраїнського активіста затримували в 2016 році - за українські номерні знаки на автомобілі.

Щодо Приходька окупанти відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 (підготовка до злочину і замах на злочин), ч. 1 ст. 205 (підготовка терористичного акту) і ч. 1 ст. 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконне виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв) КК РФ. За рішенням підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя Приходько утримується в СІЗО до 10 лютого 2020 року.



