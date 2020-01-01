Повідомлення про те, що збірній Росії з футболу заборонять брати участь в чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, “є провокацією”.

Вважає голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Михайло Дегтярьов, коментар якого надав федеральному агентству ТАСС його представник, пише УНН.

У вівторок катарський телеканал beIN Sports в своєму Twitter повідомив, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило російську сторону про заборону на участь у світовій першості.

“Чергова нісенітниця і провокація, — заявив Дегтярьов. — Це компетенція ФІФА — приймати рішення щодо формату участі Росії, і то тільки після того, як наша збірна пройде відбіркові змагання”.

“Очевидно, що за такими інформаційними вкидами, як правило, стоять конкретні інтересанти, — додав він. — Напередодні ЧС-2018 в Росії була маса провокацій і спроб бойкоту. Поки триває судовий процес з WADA, потрібно бути готовими до аналогічних заголовків в іноземній пресі. До речі, і Катар як приймаюча сторона чемпіонату 2022 року невпинно піддається нападкам”.

ФІФА пізніше інформацію beIN Sports не підтвердила. Російський футбольний союз і Російське антидопінгове агентство повідомили, що не отримували повідомлень від WADA щодо участі збірної Росії в чемпіонаті світу в Катарі.

Додамо, РУСАДА офіційно заперечило відсторонення РФ від міжнародних змагань через допінг.