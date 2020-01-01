Кількість загиблих у результаті сходження другої лавини у провінції Ван на сході Туреччини зросла до 33 осіб.

Про це поінформувало Управління з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом у результаті сходження другої лавини загинули 33 особи, 53 особи отримали травми», - повідомили в AFAD.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. До району було додатково направлено спеціалістів з пошуку та порятунку з провінційних управлінь AFAD. У операції з порятунку також беруть участь рятувальники зі складу підрозділів жандармерії, бригади швидкої допомоги.

Загалом залучено понад дві сотні рятувальників, спецтранспорт, створено мобільні пункти реагування та встановлено базові станції мобільного зв’язку. З Анкари в регіон направлено військові літаки.

Перше сходження лавини сталося вчора о 17.45, друге – сьогодні близько 12.00.

За даними AFAD, з-під снігу в результаті першого сходження лавини дістали 13 людей, 8 з яких вижили. Таким чином загальна кількість загиблих сягнула 38 осіб.