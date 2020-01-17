Постпред президента Антон Кориневич сделал заявление по депутатской инспекции дамбы

19:01 05.02.2020   Крым

«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения в Крым и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не отвечает действительности. Тем, кто спекулирует на каждом шагу, стоит, наконец, начать заниматься делами и перестать везде искать зраду».

С учётом последних заявлений нардепов от партии «Слуга народа», предстоящего выездного заседания Комитета ВР Украины по правам человека в Херсонской области и нарастающего стона оккупантов, страдающих от обезвоживания, постпред президента Украины сделал заявление на своей фб-странице, передает Флот2017.

11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и г. Севастополь. В ходе этого визита запланировано визит на КПВВ «Каланчак» и логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, так как дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни про какое возобновление водоснабжения не говорит, вода из канала пойдёт в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет цель ознакомиться с ситуацией возле админграницы с временно оккупированной АР Крым. 



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