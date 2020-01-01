Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду

19:41 05.02.2020   Румыния

Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри чинному уряду, який очолює лідер правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Лудовік Орбан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Insider.

Як зазначається, за рішення проголосував 261 депутат за мінімально необхідних 233.

Вотум недовіри уряду ініціювала опозиційна Соціал-демократична партія після того, як уряд узяв на себе відповідальність за реформу виборчого законодавства. Відповідно до них, мерів міст мають обирати не в один тур виборів, а у два.

За словами представників Ліберал-демократичної партії, дочасні парламентські вибори можуть провести разом із місцевими - тобто влітку цього року.

Нагадаємо, 30 січня опозиційна Соціал-демократична партія (СДП) і Демократичний союз угорців Румунії (ДСВР) внесли до румунського парламенту пропозицію про винесення вотуму недовіри уряду Лудовика Орбана.

Крім того, Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання Теодора Мелешкану на пост спікера Сенату. Суд прийшов до висновку, що обрання спікера за підтримки іншої партії суперечить регламенту Сенату, тому що "порушує принцип конфігурації парламентських фракцій".

Відзначимо, 24 листопада в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, на яких перемогу здобув чинний лідер країни Клаус Йоханнис.



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