Що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму - представник Зеленського в АРК
|18:01 05.02.2020
|Крым
"От якщо агресор Російська Федерація завтра йде з Криму, Українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, - нам ще працювати й працювати", - переконаний Кориневич.
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, влада у першу чергу має продумати план розподілу влади на місцевому та центральному рівнях.
"Я думаю, й РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму", - сказав представник президента.
Кориневич додав, що деокупація Криму можлива лише політично-дипломатичним шляхом: "Нам треба примусити Російську Федерацію звідти піти. Це дуже важко, дуже складно, але зрештою окупації закінчувалися. Питання тільки — коли?"
4 лютого постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заперечив заяви ЗМІ про можливість Україною відновлення поставок води по Північно-Кримському каналу до деокупації.
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