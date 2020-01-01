"От якщо агресор Російська Федерація завтра йде з Криму, Українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, - нам ще працювати й працювати", - переконаний Кориневич.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, влада у першу чергу має продумати план розподілу влади на місцевому та центральному рівнях.

"Я думаю, й РНБО, і Міністерство тимчасово окупованих територій, і силовики повинні мати розуміння, що саме зробить Україна, коли отримає сигнал із Криму", - сказав представник президента.

Кориневич додав, що деокупація Криму можлива лише політично-дипломатичним шляхом: "Нам треба примусити Російську Федерацію звідти піти. Це дуже важко, дуже складно, але зрештою окупації закінчувалися. Питання тільки — коли?"

4 лютого постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заперечив заяви ЗМІ про можливість Україною відновлення поставок води по Північно-Кримському каналу до деокупації.