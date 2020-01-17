У Зеленського хочуть зробити 26 лютого Днем спротиву кримчан
|17:15 05.02.2020
|Крым
Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що 26 лютого можуть зафіксувати на державному рівні як день спротиву кримчан окупації півострову Росією.
Про це він повідомив в інтерв’ю "Укрінформу", передає РБК-Україна.
За його словами, наразі представництво президента має кілька законодавчих ініціатив щодо Криму.
"Законопроєкт про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це, по суті, законопроєкт про політв’язнів і військовополонених, він зараз перебуває на розгляді в офісі президента", - повідомив Кориневич.
Також напрацьовані ініціативи щодо співробітництва органів центральної влади з представницькими органами кримськотатарського народу, зокрема, з Меджлісом АРК.
"У нас є й певні ідеї щодо фіксації на державному рівні 26 лютого - як дня спротиву кримчан окупації. Загалом ми правову, законодавчу роботу розцінюємо для себе як один із ключових напрямків", - повідомив Кориневич.
Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення річниці "з дня проведення мітингу кримських татар у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України". Цього дня у 2014 році у Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг, ініціатором якого був Меджліс кримськотатарського народу.
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