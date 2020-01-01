Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами

17:45 05.02.2020   Греция

Грецька влада заявила про необхідність реєстрації всіх неурядових організацій (НУО), що допомагають мігрантам на островах в Егейському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Ці організації з'являються, як гриби після дощу. Деякі поводяться як кровососи", - сказав заступник міністра з питань міграції Гіоргос Кумуцакос.

Напередодні ввечері парламент Греції за надзвичайною процедурою ухвалив відповідний закон про реєстрацію НУО.

Кумуцакос звинуватив деякі організації у зловживанні нестабільною ситуацією, щоб скористатися фінансуванням ЄС.

Він висловив сумніви в тому, що протест тисяч мігрантів на острові Лесбос, який закінчився стріляниною поліції, щоб розігнати людей, був стихійним, маючи на увазі, що його підбурювали деякі НУО.

Демонстранти, стурбовані планом грецького уряду пришвидшити депортацію тих, чиї прохання про надання притулку відхиляються, вимагали переведення на материк.

На додаток до прискорення розгляду заяв про притулок та депортацій, уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса планує вжити інших заходів для полегшення тягаря на переповнених островах.

Минулого тижня Афіни відкрили тендер на будівництво плавучого бар'єра біля Лесбоса, щоб перевірити можливість фізичного блокування мігрантів, що прибувають з боку турецького узбережжя.



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