К учениям "Си Бриз-2020" присоединятся Япония, Норвегия и Южная Корея

17:30 05.02.2020   Украина

В Одессе начали планировать украинско-американские учения “Си Бриз-2020”, в этом году к ним присоединятся представители Норвегии, Японии и Южной Кореи.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Во время главной конференции по планированию учений, которая стартовала во вторник, 4 февраля, стало известно, что участниками станут представители 20 стран. 

На конференцию собрались, чтобы согласовать сценарий, разработать детальный план, уточнить состав участников, локации и рассчитать логистические потребности.
Кроме Украины и США, в конференции приняли участие делегации Канады, Болгарии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Южной Кореи, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Турецкой Республики, Японии, Молдовы, Дании, Латвии и Швеции.

В современном мире немало вызовов, и мы много лет работали бок о бок, чтобы вместе их преодолевать. Каждый раз во время учений каждый мог убедиться, что море – это не препятствие, а дорога, которая нас объединяет. Наша задача – сделать ее более безопасной, - отметил первый заместитель командующего ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Также, по словам капитана первого ранга Алексея Доскато, руководителя учений с украинской стороны, важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также впервые в истории "Си Бриз-2020" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных Сил Норвегии.

Отметим, что в учениях планируют задействовать более 20 кораблей ВМСУ, 7 единиц Государственной пограничной службы Украины, подразделения морской пехоты, Силы Специального Назначения, Национальную Гвардию и Воздушные Силы Украины.

 



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