На аеродромі в Новофедорівці, що неподалік міста Саки у окупованому Криму, було помічено безпілотний літальний апарат «Форпост».

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Раніше стало відомо про посилення угрупування окупантів у Криму ескадрильєю дальніх безпілотних літальних апаратів «Форпост».

Проте за офіційною інформацією ескадрилья увійшла до складу 318-го змішаного авіаційного полку, який базується на аеродромі Кача, неподалік окупованого Севастополя.

На захопленому аеродромі в Новофедорівці ж окупанти розмістили відновлений у 2014 році 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк морської авіації Чорноморського флоту.

Безпілотний літальний апарат «Форпост» було помічено на супутникових знімках зроблених минулого року.

В складі угрупування вони мають брати участь у моніторингу акваторії Чорного моря. В Росії стверджують, що БПЛА «Форпост» також зможуть давати цілевказання для протикорабельних ракет Х-35 та «Калибр».

Короткі тактико-технічні характеристики:

Вага БПЛА: більше 450 кг

Радіус дії від розташування оператора: до 250 км

Швидкість: близько 200 км/годину

Максимальний час у повітрі: до 17 годин

Максимальна висота польоту: до 5 тисяч метрів

БПЛА був створений на основі раніше закуплених у Ізраїлю дронів Searcher Mk II. На даний момент це найбільший в Росії безпілотний літальний апарат. Найближчим часом очікується отримання ударної версії – «Форпоста-М».

БПЛА «Форпост» 20 травня 2015-го році було помічено та збито на Донбасі силами підрозділами залучених до антитерористичної операції:

Є підстави вважати, що звідси вони здійснювали польоти над окупованою територією Донецької області.