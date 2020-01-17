«Форпост» окупантів у Криму помічено в Саках

17:01 05.02.2020   Крым

На аеродромі в Новофедорівці, що неподалік міста Саки у окупованому Криму, було помічено безпілотний літальний апарат «Форпост».

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Раніше стало відомо про посилення угрупування окупантів у Криму ескадрильєю дальніх безпілотних літальних апаратів «Форпост».

Проте за офіційною інформацією ескадрилья увійшла до складу 318-го змішаного авіаційного полку, який базується на аеродромі Кача, неподалік окупованого Севастополя.

На захопленому аеродромі в Новофедорівці ж окупанти розмістили відновлений у 2014 році 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк морської авіації Чорноморського флоту.

Безпілотний літальний апарат «Форпост» було помічено на супутникових знімках зроблених минулого року.

В складі угрупування вони мають брати участь у моніторингу акваторії Чорного моря. В Росії стверджують, що БПЛА «Форпост» також зможуть давати цілевказання для протикорабельних ракет Х-35 та «Калибр».

Короткі тактико-технічні характеристики:

Вага БПЛА: більше 450 кг
Радіус дії від розташування оператора: до 250 км
Швидкість: близько 200 км/годину
Максимальний час у повітрі: до 17 годин
Максимальна висота польоту: до 5 тисяч метрів

БПЛА був створений на основі раніше закуплених у Ізраїлю дронів Searcher Mk II. На даний момент це найбільший в Росії безпілотний літальний апарат. Найближчим часом очікується отримання ударної версії – «Форпоста-М».

БПЛА «Форпост» 20 травня 2015-го році було помічено та збито на Донбасі силами підрозділами залучених до антитерористичної операції:

Є підстави вважати, що звідси вони здійснювали польоти над окупованою територією Донецької області.



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