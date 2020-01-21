Цьогоріч водопостачання до півострова точно не відновлять
|16:15 05.02.2020
|Крым
Україна наразі не може відновити водопостачання до окупованого Криму через те, що переговори щодо цього доведеться вести з окупантом - Російською Федерацією.
Про це заявила представник "Слуги народу", нардеп Ірина Верещук в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews, повідомляє УНІАН.
"Я чула від офіційних осіб, що відновлення постачання, наприклад, цього року, не відбудеться. Плани можуть бути різними, ми можемо прораховувати на майбутнє будь-які можливі варіанти, але наразі питання не стоїть предметно. Я була на нараді минулого тижня в Кабінеті міністрів... це питання обговорювалось і ми дійшли до висновку, що наразі ми не можемо відновлювати водопостачання і обговорювати предметно, бо суб'єктом буде хто? - Російська Федерація. В українському Криму", - пояснила Верещук.
За словами депутата, Росія не визнає себе окупантом, тому Україна має думати про юридичні моменти.
"Вони не визнають себе окупантами, а відтак нам треба вирішити юридичні запобіжники, які дозволять нам на міжнародній арені пояснити свою позицію і в суспільстві також", - сказала вона.
Також Верещук підтвердила, що члени комітету парламенту з питань прав людини, а також представники уряду мають намір відвідати адміністративну межу з півостровом. Зокрема, побувають на пункті пропуску "Чонгар", а також перевірять стан Північно-Кримського каналу.
"Ви знаєте, що там є проблема. Тому всі ці та інші об'єкти будуть відвідані", - додала депутат.
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