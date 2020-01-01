Туреччина: друга лавина накрила рятувальників, 28 загиблих загалом
|16:45 05.02.2020
|Турция
У провінції Ван на південному сході Туреччини зійшло дві лавини.
При сходженні першої щонайменше п’ять пасажирів мікроавтобуса загинули і ще сім постраждали, повідомило агентство Anadolu з посиланням на місцеву владу, пише УНН з посиланням також на турецьке видання Daily Sabah.
“Сім чоловік були врятовані в процесі пошуків. На жаль, п’ять інших були виявлені мертвими під снігом”, — повідомив губернатор провінції. Як передає агентство, лавина зійшла на мікроавтобус, що їхав по шосе, в районі Бахчесарай. Інформація про стан постраждалих не наводиться. Губернатор зазначив, що пошуково-рятувальна операція на місці події триває, так як є ймовірність, що як мінімум двоє людей все ще можуть перебувати під завалами.
В результаті сходу другої лавини загинули щонайменше 11 осіб, заявив в середу міністр внутрішніх справ республіки Сулейман Сойлу. “В результаті сходу другої лавини в східній провінції Ван загинули щонайменше 11 осіб”, — сказав глава МВС в ефірі телеканалу NTV.
За даними телеканалу, під другу лавину потрапила команда рятувальників, яка була спрямована на пошуки зниклих після першого інциденту.
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