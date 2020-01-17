В оккупированном Симферополе продлили арест украинскому активисту Олегу Приходько

16:30 05.02.2020   Крым

5 февраля Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Олега Приходько, который обвиняется в хранении взрывного устройства и намерениях совершить террористический акт.

Судья Денис Диденко постановил продлить содержание активиста в следственном изоляторе на два месяца, до 10 апреля 2020 года, передает КРЫМСКИЙ ПРОЦЕСС.

Примечательно, что изначально служба судебных приставов не пускала слушателей на заседание под предлогом того, что оно проходит в закрытом режиме. Однако, после вмешательства адвоката слушатели смогли попасть в зал, где проходило заседание. Кроме того, на официальном сайте Киевского районного суда Симферополя отсутствует информация о месте, времени слушания и о том. какой судья рассматривает вопрос о продлении меры пресечения.

Следователь в качестве обоснования продления ареста отметил, что проводятся следственные действия, что Приходько является гражданином иностранного государства, а также обратил внимание, «что с учетом его личности и позиции, иная мера пресечения, кроме изоляции от общества » не обеспечит его процессуальное поведение.

Сам украинский активист в суде отметил, что от его мнения сейчас ничего не зависит, а также сфальсифицировали его уголовное дело из-за «украинского прапора». Адвокат Назим Шеймамбетов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, подчеркнув, что аргументы, приведенные следствием ни чем не подтверждаются.

Напомним, Олег Приходько был задержан  9 октября, после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже была, якобы, обнаружена тротиловая шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. Сам Олег Приходько утверждает, что все это ему подбросили.  В отношении него возбуждено уголовное дело, его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство с целью подрыва здания городской администрации города Саки с целью повлиять на органы власти, чтобы те приняли решения о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Сам Приходько свою вину отрицает и считает это дело  политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

Олег Приходько – житель поселка Орехово Сакского района, он никогда не скрывал своей проукраинской позиции. Олег Приходько ранее уже подвергался преследованиям  за свою проукраинскую позицию. В  феврале 2019 года сотрудники крымского управления ФСБ провели обыск в его доме в селе Орехово Сакского района. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и цифровые носители. После обыска Приходько увезли на допрос в Симферополь, где расспрашивали о его деятельности и связи на материковой части Украины.



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