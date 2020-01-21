Якби референдум про вступ до Європейського Союзу відбувся найближчим часом, більшість українців проголосувала б за.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень "Социс" у січні 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами дослідження, проголосувати за вступ до Євросоюзу готові 58,6% респондентів. 23,7% повідомили, що проголосували б проти. Ще 6,4% заявили, що не брали б участі в референдумі, та 11,3% не визначилися з відповіддю.

У разі проведення референдуму про вступ до НАТО готовність віддати голоси висловили 46,2% респондентів. Проти виступили 31,5%, відмовилися б від участі в референдумі 7% опитаних. 15,4% респондентів не визначилися з відповіддю.

Опитування проводили в період з 20 до 27 січня 2020 року серед 2 тисяч респондентів в усіх областях України, без урахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження +/- 2,1% з імовірністю 0,95. Опитування проводили методом особистого формалізованого інтерв'ю за місцем проживання респондента.