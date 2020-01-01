Асад на тлі ультиматуму Ердогана оточив 4-й турецький пост, РФ бомбардує лікарні

14:51 05.02.2020   Турция

Війська сирійського диктатора Башара Асада та його союзників 5 лютого оточили четвертий пост турецької армії в Ідлібі поблизу міста Тал-Тукан, а авіація Росії за останні 48 годин обстріляла три лікарні в регіоні.

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

Президент Туреччини у середу закликав війська Башара Асада відступити за лінію турецьких спостережних постів в провінції Ідліб до кінця цього місяця, в іншому випадку турецькі сили їх витіснять самі.

В рамках угоди, підписаної в Сочі в 2018 році з Москвою, Туреччина створила 12 спостережних постів в Ідлібі. Ердоган заявив, що 2 турецьких пости перебувають за лінією фронту сирійського уряду.

"Поки Ердоган говорив, сили Асада оточили четвертий пост турецької армії в Ідлібі поблизу міста Тал-Тукан", - написав Рьопке.

"Коаліція Асада-Путіна захопила ще 8 міст у провінціях Ідліб та Алеппо, відколи президент Туреччини Ердоган погрожував застосувати свою армію для припинення наступу. Саракіб зараз в небезпеці з трьох сторін і незабаром може опинитися в оточенні", - зазначає він.

"Повідомлення західної організації з надання допомоги, яка працює в Ідлібі: "За останні 48 годин російські бойові літаки обстріляли три лікарні - Центр громадського здоров'я в Сарміні, лікарню Сарміна та лікарню Аль-Нур в Тафтаназі", - додав Рьопке.

Вкрай важливе місто-перехрестя Саракіб розташоване вздовж шосе Латакія-Алеппо (М-4) та шосе Алеппо-Дамаск (М-5). Якщо сирійська армія захопить Саракіб, вона отримає повний контроль над шосе Алеппо-Дамаск вперше з 2011 року.

Ердоган критикує Росію недотримання мирних угод в Ідлібі. "Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони мешканців Ідліба - терористи. Насправді ці люди втікають від насильства режиму Асада", - заявив він раніше.



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