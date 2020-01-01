Ердоган висунув ультиматум військам Асада в Сирії
|14:30 05.02.2020
|Турция
Президент Туреччини закликав війська Башара Асада відступити за лінію турецьких спостережних постів в провінції Ідліб до кінця цього місяця, в іншому випадку турецькі сили їх витіснять самі.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Ердоган заявив у середу.
В рамках угоди, підписаної в Сочі в 2018 році з Москвою, Туреччина створила 12 спостережних постів в Ідлібі. Ця провінція – останній оплот сирійської опозиції, яку підтримує Анкара. Війська президента Башара Асада у конфлікті підтримує Росія.
За словами Ердогана, зараз 2 турецьких пости перебувають за лінією фронту сирійського уряду. "Якщо режим не відступить, Туреччина буде змушена взяти справу в свої руки", - сказав він.
Він також зазначив, що турецькі війська мають право на самооборону в Ідлібі.
Останнім часом в регіоні почастішали зіткнення. Два дні тому 8 турецьких військових загинули в результаті обстрілів військами Асада. У відповідь на це Туреччина атакувала майже пів сотні сирійських цілей.
Ердоган критикує Росію за нездатність забезпечити дотримання мирних угод в Ідлібі.
2 лютого понад 200 одиниць турецької військової техніки в'їхали на північний захід Сирії на тлі масштабного просування армії Башара Асада у провінціях Ідліб і Алеппо. Турецькі військові намагаються заблокувати наступ.
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