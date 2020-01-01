Президент Туреччини закликав війська Башара Асада відступити за лінію турецьких спостережних постів в провінції Ідліб до кінця цього місяця, в іншому випадку турецькі сили їх витіснять самі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Ердоган заявив у середу.

В рамках угоди, підписаної в Сочі в 2018 році з Москвою, Туреччина створила 12 спостережних постів в Ідлібі. Ця провінція – останній оплот сирійської опозиції, яку підтримує Анкара. Війська президента Башара Асада у конфлікті підтримує Росія.

За словами Ердогана, зараз 2 турецьких пости перебувають за лінією фронту сирійського уряду. "Якщо режим не відступить, Туреччина буде змушена взяти справу в свої руки", - сказав він.

Він також зазначив, що турецькі війська мають право на самооборону в Ідлібі.

Останнім часом в регіоні почастішали зіткнення. Два дні тому 8 турецьких військових загинули в результаті обстрілів військами Асада. У відповідь на це Туреччина атакувала майже пів сотні сирійських цілей.

Ердоган критикує Росію за нездатність забезпечити дотримання мирних угод в Ідлібі.

2 лютого понад 200 одиниць турецької військової техніки в'їхали на північний захід Сирії на тлі масштабного просування армії Башара Асада у провінціях Ідліб і Алеппо. Турецькі військові намагаються заблокувати наступ.