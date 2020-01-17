18 березня цього року у Верховна Рада України відбудуться парламентські слухання "Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Таке рішення було прийнято народними депутатами вчора, 04 лютого, на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України 343 голосами, повідомляє Представництво Президента України в АР Крим.

Метою цих парламентських слухань є обговорення і формування цілісного бачення, принципів і підходів до основ державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР #Крим та міста #Севастополя.

На слуханнях передбачається заслухати інформацію Уряду України, Ради національної безпеки і оборони України, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, профільного Міністерства, пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо цього питання.

З ініціативою проведення парламентських слухань щодо тимчасово окупованої АР Крим та м. Севастополь виступило Представництво Президента України в АР Крим та народні депутати.

Дякуємо голові Комітет Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, консультанту цього Комітету Ірині Сусловій, народному депутату України Рустему Умєрову (Rustem Umerov) та народним депутатам України за активну співпрацю і координацію зусиль щодо ініціювання парламентських слухань по Криму.