Крымскотатарские журналисты подвергаются особенно строгим наказаниям со стороны РФ — Freedom House

15:15 05.02.2020   Крым

Крымскотатарские журналисты в оккупированном Крыму подвергаются особенно строгим наказаниям со стороны России.

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Freedom House, передает ATR.

«Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями из-за своей работы. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказаниям. Их приговоры <...> должны быть пересмотрены. <...> По меньшей мере 10 профессиональных и гражданских журналистов и стримеров из Крыма остаются за решеткой. Большинство из них — крымские татары», — говорится в сообщении.

В Freedom House отметили, что важным остается то, чтобы США, ЕС и международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании «дел» против крымских татар.

Также в организации поприветствовали снятие судимости с крымского журналиста Николая Семены. Отметим, что 28 января «суд» в Крыму после четырех лет преследований постановил досрочно прекратить испытательный срок и снять с судимость с Николая Семены.

Как известно, в 2017 году «Железнодорожный районный суд» Симферополя вынес приговор крымскому журналисту Николаю Семене. Оккупанты признали его «виновным» в якобы публичных призывах к нарушению целостности России и приговорили его к двум с половиной годам условного срока с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.



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