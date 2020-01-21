Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив річну національну програму Україна-НАТО нової якості.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Тelegram, передає Укрінформ.

“Уряд схвалив річну національну програму Україна-НАТО нової якості. Уперше в центрі уваги Програми — права, свободи і законні інтереси людини. Саме такий людиноцентричний підхід сповідує Північноатлантичний Альянс”, - написав Гончарук.

За його словами, розробка документа здійснювалася за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM — “Управління, орієнтоване на результат”). Саме така методика використовується при підготовці аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку та ООН.

Гончарук зазначив, що річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки та оборони, так і демократичні перетворення в країні. Вона за змістом та принципами максимально наближена до Плану дій щодо членства у НАТО та має таку саму структуру.

“РНП-2020 є ключовим інструментом інтеграції України до НАТО”, - підкреслив він.