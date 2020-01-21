В домах жителей оккупированного Симферополя из-за обмеления водохранилищ 10 февраля начнет действовать график ограниченной подачи воды.

Об этом сообщила "глава администрации" аннексированного города Елена Проценко, передает Интерфакс.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - написала Проценко в фейсбуке.

По ее словам, запасов в водохранилищах, которые снабжают оккупированный Симферополь, недостаточно для круглосуточного и бесперебойного обеспечения города.

Как сообщалось, запасов в водохранилищах оккупированном Симферополе хватит на 90-100 дней. Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад.

"Председатель госкомитета" по водному хозяйству и мелиорации аннексированного Крыма Игорь Вайль назвал ситуацию напряженной.

Вводимые ограничения касаются жилых домов и не затронут социально значимые объекты, отметила Проценко.

В целом основные водохранилища всего оккупированного Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.