Військово-морський флот США оголосив, що ввів в експлуатацію тактичні ядерні балістичні ракети, які розміщуватимуться на підводних човнах. Нова зброя призначена для стримування таких противників, як Росія.

«Ця додаткова можливість зміцнює стримування і надає Сполученим Штатам швидку, більш придатну стратегічну зброю малого радіусу дії», – заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Джон Руд 4 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

Адміністрація президента Дональда Трампа вперше заявила про намір розгорнути ці нові озброєння в лютому 2018 року після того, як аналіз ситуації виявив вади в американських можливостях стримування противників.

Це є відповіддю на закріплену у військових документах Росії стратегію, яка полягає в можливості застосування тактичної ядерної зброї в конфлікті у Європі, щоб змусити США та НАТО до відступу.

«Недавні російські заяви щодо цієї доктрини знижують поріг для першого використання Москвою ядерної зброї», – ідеться в оприлюдненому майже два роки тому американському аналізі ситуації.

Демократи в Палаті представників розкритикували розміщення нової зброї як «небезпечне» і заявили, що Пентагон відмовився відповідати на запитання Конгресу з цього приводу.