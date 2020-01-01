Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
|14:21 05.02.2020
|Греция
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос проти умов приживання в таборах для біженців та повільної обробки запитів про надання притулку.
Поліція використала проти мігрантів, які в понеділок влаштували марш протесту, сльозогінний газ. Десятки осіб було заарештовано, повідомляє Балканський оглядач.
В середу уряд Греція відправив на острів додаткові загони спецпризначенців.
Сутички розгорілися навколо табору Морія, де мешкають понад 10000 людей, тоді як Морія була розрахована на 3 тис. людей.
Всього на острові Лесбос близько 25 тис. мігрантів.
Загалом в минулому році до Греції потрапило більше 74000 шукачів притулку.
Більше половини - 42 000 - потрапляють у пастку на острова у переповнені табори.
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