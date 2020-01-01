Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос проти умов приживання в таборах для біженців та повільної обробки запитів про надання притулку.

Поліція використала проти мігрантів, які в понеділок влаштували марш протесту, сльозогінний газ. Десятки осіб було заарештовано, повідомляє Балканський оглядач.

В середу уряд Греція відправив на острів додаткові загони спецпризначенців.

Сутички розгорілися навколо табору Морія, де мешкають понад 10000 людей, тоді як Морія була розрахована на 3 тис. людей.

Всього на острові Лесбос близько 25 тис. мігрантів.

Загалом в минулому році до Греції потрапило більше 74000 шукачів притулку.

Більше половини - 42 000 - потрапляють у пастку на острова у переповнені табори.