Громада Одеси надасть адресну грошову допомогу учасникам війни на сході України

14:01 05.02.2020   Украина

В Одесі відбулося перше засідання робочої групи міськради з надання допомоги ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України, які зареєстровані та фактично проживають у місті.

На підставі цього рішення понад 1 тисяча громадян отримають фінансову підтримку з міського бюджету, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Зокрема адресну щомісячну муніципальну допомогу по 3 тисячі гривень отримуватимуть 45 одеситів, які мають інвалідність унаслідок війни, якщо вона пов’язана з пораненням, контузією чи каліцтвом, зазнаних під час участі в бойових діях. Щомісячну допомогу 2 тисячі гривень отримають близько сімдесяти атовців, інвалідність яких настала внаслідок захворювання.

Також робоча група міськради вирішила надати адресну щомісячну муніципальну допомогу по 3 тисячі гривень тридцяти сім’ям загиблих (померлих) захисників України та військовослужбовців, зниклих безвісти в районі проведення антитерористичної операції.

Водночас представники місцевої громади вирішили допомогти коштами землякам, які дістали інвалідність унаслідок участі у війні на території інших держав чи сім’ям загиблих за кордоном військовиків.

Адресна грошова допомога ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України надається у межах Міської цільової програми на 2018–2020 роки.



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