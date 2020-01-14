У Раді з'явився текст закону про допуск іноземних військових на навчання в Україну

13:21 05.02.2020   Украина

На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроект президента Володимира Зеленського про допуск іноземних військових на навчання в Україну.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, повідомляє РБК-Україна.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Проектом схвалюється рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

При цьому фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань за участю Збройних сил України на території України та поза її межами у 2020 році, в сумі 63 824,3 тисяч гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству оборони України за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

Нагадаємо, Зеленський вчора вніс до Верховної ради законопроект №3003 "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях".

 



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