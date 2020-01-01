Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) повідомило Росію про недопуск її збірної до участі в чемпіонаті світу з футболу 2022 року .

Про це повідомляє арабський телеканал beIN Sports, передає НВ.

"Всесвітнє антидопінгове агентство повідомило Росію про заборону її участі в чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі", - сказано в повідомленні beIN Sports у Twitter.

Таке рішення WADA пов'язане з порушеннями Росією антидопінгових правил. При цьому російська збірна, скоріше за все, зможе взяти участь у чемпіонаті Європи з футболу, який в поточному році пройде у 12 містах 12 національних асоціацій УЄФА.

Нагадаємо, після зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі Росію звинуватили в державній системі підтримки допінгу. Після цього вона виступила на літніх іграх 2016 року в усіченому складі.

На зимових Олімпійських іграх 2018 року російська команда виступала також не в повному складі і в нейтральному статусі.

На початку грудня минулого року Росію відсторонили на 4 роки від участі в найбільших міжнародних змаганнях за махінації з пробами Московської антидопінгової лабораторії.

Пізніше стало відомо, що дане покарання може не поширюватися на чемпіонати світу та Європи з футболу.