Під час візиту в Канаду український режисер, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов зустрівся з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

«Як політв'язень Олег Сенцов виявив неабияку силу та мужність. Сьогодні ми говорили про його роботу, у боротьбі за права пригноблених та незаконно ув’язнених, і я підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України», – написав Трюдо у твітері, повідомляє Радіо Свобода.

У січні Канада, слідом за США, запровадила санкції проти причетних до незаконних виборів у окупованому Росією Криму.

До списку санкцій потрапили: голова російського виборчого комітету Севастополя Сергій Даниленко, його заступник Лідія Басова і секретар виборчої комісії Катерина Пиркова, а також член Ради федерації Росії з Севастополя Катерина Алтабаєва, голова російського парламенту Севастополя Володимир Нємцев і в.о. голови російського уряду міста Михайло Развозжаєв.