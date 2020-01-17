Сенцов і прем’єр-міністр Канади Трюдо обговорили долю політв’язнів
|13:01 05.02.2020
|Крым
Під час візиту в Канаду український режисер, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов зустрівся з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.
«Як політв'язень Олег Сенцов виявив неабияку силу та мужність. Сьогодні ми говорили про його роботу, у боротьбі за права пригноблених та незаконно ув’язнених, і я підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України», – написав Трюдо у твітері, повідомляє Радіо Свобода.
У січні Канада, слідом за США, запровадила санкції проти причетних до незаконних виборів у окупованому Росією Криму.
До списку санкцій потрапили: голова російського виборчого комітету Севастополя Сергій Даниленко, його заступник Лідія Басова і секретар виборчої комісії Катерина Пиркова, а також член Ради федерації Росії з Севастополя Катерина Алтабаєва, голова російського парламенту Севастополя Володимир Нємцев і в.о. голови російського уряду міста Михайло Развозжаєв.
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