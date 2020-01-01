У Туреччині лавина зійшла на автомобільну дорогу: 5 загиблих
|12:41 05.02.2020
|Турция
П'ятеро людей загинули і ще двоє вважаються зниклими безвісти в результаті сходу лавини в східній частині турецької провінції Ван.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
"Семеро людей були врятовані під час пошукової операції. На жаль, ще п'ять осіб були знайдені мертвими під снігом", - сказав губернатор провінції Мехмет Емін Білмез.
Лавина зійшла в районі Бахчесарая під час поганої погоди і сніжною хвилею накрило мікроавтобус і снігоприбиральну машину, що проїжджали по шосе Ван-Бахчесарай.
Водій снігоприбиральної машини знаходився в пастці під снігом близько 25 хвилин, перш ніж йому вдалося розбити вікно і вибратися.
Білмез сказав, що принаймні двоє людей все ще можуть залишатися під снігом, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.
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