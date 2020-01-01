Морська охорона отримає власний плавучий навчально-тренувальний комплекс водолазної підготовки та навчальний полігон боротьби за живучість, які вже діють або будують в інтересах ВМС ЗС України.

Про відповідні будівництва йдеться у матеріалі ДПСУ, повідомляє Український мілітарний портал.

Це відбувається в рамках розвитку навчально-тренувальної бази Навчального центру Морської охорони ДПСУ.

Плавучий навчально-тренувальний комплекс водолазної підготовки для водолазної школи, яку нещодавно відкрили в Одесі, має бути побудована до 2021 року.

Він складатиметься з кількох водолазних басейнів для проведення водолазних спусків за різними напрямами.

Від початку створення Водолазної школи, очікувалось, що тут проходитимуть підготовку водолази всіх родів та видів військ, а також інших військових формувань та служб України.

У вересні 2018 року на базі 198-го Навчального центру почав своє функціювання навчальний тренажер “Боротьба за живучість”, де військові моряки мають можливість удосконалювати свої професійні навички. Його будівництво було розпочате у 2017 році.

Він став єдиним в Україні тренажером, що дозволяє проводити в реалістичних умовах практичне відпрацювання дій екіпажу морського судна з використанням аварійно-рятувального майна під час боротьби з місцевими загоряннями та об’ємними пожежами, затоплення всередині корпусу у випадках аварійних пошкоджень зовнішньої обшивки корабля або внутрішніх корабельних трубопроводів, ліквідації пробоїни та виходу із затопленого відсіку корабля.

На полігоні одночасно може навчатися 10 військовослужбовців, тобто екіпаж(команда) або бойова частина корабля. Спостереження за діями моряків ведеться за допомогою відеокамер, що дає можливість для подальшого аналізу проведених дій.

Окрім них в рамках розвитку Навчального центру Морської охорони ДПСУ має відбутися будівництво комплексу для підготовки відділів спеціальних дій (критий стрілецький тир, полігон для відпрацювання дій оглядових груп в приміщеннях суден, водна смуга перешкод, берегова смуга перешкод) та навігаційний тренажер.

Всі ці проекти мають бути реалізовані в рамках Програми розвитку Морської охорони та за підтримки міжнародних партнерів.